МЗС про оновлену резолюцію ООН щодо Криму: наступним кроком має стати деокупація

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Вівторок, 19 грудня 2017, 23:41

МЗС України вітає ухвалення Генасамблеєю ООН оновленої резолюції про порушення прав людини у Криму та заявляє, що наступним кроком має стати деокупація півострова.

Про це йдеться у заяві міністерства.

"Прийнята резолюція "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)" є логічним і послідовним підтвердженням рішучої позиції міжнародного співтовариства  на підтримку територіальної цілісності України", – наголошують в МЗС.

"Одним з центральних елементів резолюції залишається до сьогодні ігнорований Росією заклик забезпечити безперешкодний доступ міжнародним правозахисним механізмам, включно з Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні, на тимчасово окупований півострів для здійснення моніторингу та звітування про ситуацію відповідно до їхнього мандату", – йдеться у заяві.

"Широка підтримка нашої позиції у питанні Криму свідчить, що міжнародне співтовариство надіслало чіткий сигнал російській окупаційній владі – питання Криму не закрите, світ уважно спостерігає за діями окупанта, а отже винні у переслідуваннях та порушеннях прав кримчан обов’язково нестимуть відповідальність. Держава-агресор має припинити на тимчасово окупованій нею території свавілля та забезпечити дотримання міжнародного права", – підкреслюють в МЗС.

"В Україні щиро вдячні кожній державі, яка віддала свій голос за резолюцію. Співавторами резолюції разом з Україною виступили 42 держави з різних континентів (серед них – практично всі країни Євросоюзу, США, Канада, Австралія, Ісландія, Норвегія, Чорногорія, Туреччина, Японія, Кірібаті, Маршалові острови, Мікронезія, Палау та ін.).Наступним кроком має стати деокупація півострова. Основа сьогодні вже закладена", – заявили українські дипломати.

Як відомо, 19 грудня Генасамблея Організації Об'єднаних Націй схвалила оновлену резолюцію про стан дотримання прав людини в окупованому Росією Криму. За резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)" проголосувало 70 країн, проти – 26 країн, ще 76 країн – "утрималися".

Теми: Крим ООН МЗС Росія
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