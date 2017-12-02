ОБСЄ: РФ має 39 спостерігачів у місії на Донбасі

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Субота, 2 грудня 2017, 03:34

Перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг повідомив, що до місії ОБСЄ на Донбасі входять представники 40 країн, серед них  39 росіян.

Про це він заявив на брифінгу Гельсінської комісії, передає "Голос Америки".

"40 країн направляють спостерігачів до місії ОБСЄ в Україні. 50-60% спостерігачів походить з країн ЄС. Найбільший контингент спостерігачів з однієї країни – це контингент США, який загалом становить 66 представників. Росія має контингент – 39 спостерігачів в місії", – сказав Хуг.

"Спостережні патрулі складаються з представників різних країн. Після проведення патрулювання, всі члени спостережного патруля мають узгодити свій звіт. Ці патрулі складаються з 6-8 учасників – різних за національністю та походженням", – наголосив перший заступник голови СММ.

Як повідомлялося, раніше журналіст Юліан Рьопке розташував у Twitter відео, на якому спостерігач ОБСЄ тисне руку бойовику ОРЛО.

В СММ ОБСЄ заявили, що це був їхній російськомовний цивільний спостерігач, і його вітання є ніщо інше, як "мимовільний жест", зроблений з необачності.

Теми: ОБСЄ Донбас
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