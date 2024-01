В ОБСЄ виправдовуються за спостерігача, який вітався з бойовиком

В СММ ОБСЄ заявляють, що їхній російськомовний цивільний спостерігач "припустився необачності", коли віддавав військове вітання бойовику "ЛНР" під час передачі тіл загиблих бійців АТО.

Про це йдеться в коментарі місії, оприлюдненому 27 листопада у Facebook.

Заявляється, що відеоматеріали, де зображено спостерігача СMM, який 25 листопада сприяв передачі останків військовослужбовців Збройних сил України поблизу Щастя, "було витлумачено неправильно".

"З відеоматеріалів видно, як спостерігач припустився необачності (з цього приводу ведеться внутрішня робота з метою недопущення її повторення). Шкода, що вся увага була прикута до цього механічного жесту", – зазначають в ОБСЄ.

"Це був мимовільний жест, притаманний для багатьох людей, які раніше служили в збройних силах; він у жодному разі не свідчить про схвалення або навіть прихильність до будь-якої позиції чи точки зору. Він, звичайно, не повинен відволікати увагу від тієї важливої роботи, яку виконують спостерігач і його колеги", – наголошено в коментарі.

У місії зазначають, що чоловік, з яким вітається спостерігач СMM, "є членом організації, що займається ексгумацією, передачею тіл та обміном полоненими/затриманими".

Також вказують на те, що спостерігач місії "співпрацює з цією особою та організацією з 2015 року задля того, щоб затримані учасники бойових дій могли повернутися додому або щоби скорботна родина могла хоча б частково примиритися зі втратою рідної людини".

Раніше журналіст Юліан Рьопке звернув увагу та перепостив у Twitter відео так званої "народної міліції ЛНР", на якому українській стороні передали тіла загиблих бійців ЗСУ, зокрема тих, які 23 листопада підірвалися на міні. На відео видно, як спостерігач ОБСЄ віддає військове вітання бойовику "ЛНР і тисне йому руку.

The day after. Russian-speaking @OSCE_SMM staff and #RussianArmy generals shaking hands with the #WarCriminal, hugging his comrades, taking back the bodies of the slain Ukrainians.https://t.co/9qdVFKm7rF pic.twitter.com/SbBU5JliTc