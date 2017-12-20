Генасамблея ООН скликає надзвичайну сесію через статус Єрусалиму

Генасамблея ООН у четвер, 21 грудня, проведе спеціальну надзвичайну сесію, на якій розгляне питання про статус Єрусалиму.

Про це повідомляє Reuters.

Засідання проведуть на прохання арабських і мусульманських держав після заяви Дональда Трампа про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.

Рішення Трампа викликало хвилю протестів у різних країнах світу, а Ліга арабських держав назвала рішення США таким, що не має юридичної сили, і закликала Америку відмовитися від нього.

В Єрусалимі і на палестинських автономних територіях в результаті зіткнень демонстрантів з ізраїльськими силовиками загинули щонайменше 4 людини, ще не менше 760 були поранені. Понад 260 з них отримали поранення від гумових куль.

Як відомо, армія Ізраїлю обстріляла позиції членів палестинського руху Хамас у секторі Газа у відповідь на ракетний обстріл звідти.