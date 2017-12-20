Росія висунула умови повернення своїх офіцерів у СЦКК

Росія готова повернути своїх військових у спільний центр з контролю й координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі в разі виконання низки вимог.



Про це повідомив представник України у мінській підгрупі тристоронньої контактної групи з питань безпеки Євген Марчук.



"Виведення Росією своїх військових зі складу СЦКК стривожило не лише Україну. Це рішення викликало різку негативну реакцію не лише США, Великобританії, Німеччини, а й інших країн Європи", – зазначив він у Facebook.



"Щойно представник РФ у нашій групі з питань безпеки зробив офіційну заяву про те, Росія готова повернути своїх військових у СЦКК за певних умов. Це затвердження положення про СЦКК, їхній статус, гарантій безпеки тощо", – повідомив Марчук.



Він уточнив, що раніше "всі витрати на утримання російської частини СЦКК несла Україна, в тому числі й гарантії їхньої безпеки".





Повний текст заяви Марчук анонсував на пізніше.

Як відомо, 7 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що російських офіцерів у СЦКК на Донбасі поставили у "нестерпні умови".

14 грудня спостерігачам місії ОБСЄ передали лист від Міноборони РФ з повідомленням про те, що Росія збирається відкликати з території України офіцерів своїх Збройних сил з СЦКК.

19 грудня російські офіцери зі складу СЦКК повернулися до Росії.

Лунали припущення, що це свідчить про намір Росії поглибити збройний конфлікт. Зокрема, загострення на Донбасі не виключав спецпредставник Держдепу США у справах України Курт Волкер.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив журналістам: "Ми не можемо виключати, що вони виводять своїх офіцерів для того, щоб почати активізацію не просто військових провокацій, а вже військових дій".

Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін – група з контролю за дотриманням Мінського протоколу, до якої входять представники України й Росії. Зокрема, учасники СЦКК домовляються про припинення вогню та допомагають гарантувати безпеку місії ОБСЄ.