Росія відкликала своїх військових із СЦКК перед загостренням на Донбасі – Волкер

Росія відкликала своїх військових із Спільного центру контролю і координації припинення вогню і стабілізації на лінії зіткнення сторін на Донбасі напередодні загострення на Донбасі.

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер.

"Росія відкликала своїх офіцерів із СЦКК, який є інструментом встановлення режиму припинення вогню прямо перед сильною ескалацією порушення режиму припинення вогню. Щойно Україна постраждала від одних з найгірших бойових дій, починаючи з лютого 2017 року. Рішення щодо миру залежить від Росії", - написав він.

Russia withdrew its officers from JCCC - a ceasefire implementation tool - right before a massive escalation in ceasefire violations. Ukraine just suffered some of the worst fighting since February, 2017. Decision for peace lies with Russia. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) December 19, 2017

Крім того, він наголосив, що можливе встановлення прямих контактів з контрольованими Росією бойовиками на сході Україні, як цього вимагає Кремль, лише затягне конфлікт на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що за даними розвідки, 19 грудня бойовики ОРДЛО можуть вдатися до агресивних наступальних дій по всій лінії зіткнення району проведення антитерористичної операції через заяви Міноборони РФ про намір відкликати російських офіцерів з СЦКК.

14 грудня спостерігачам місії ОБСЄ передали лист від Міноборони РФ з повідомленням про те, що Росія збирається відкликати з території України офіцерів своїх Збройних сил з СЦКК.

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Як відомо, наприкінці листопада українська сторона Спільного центру з координації та контролю заявляла, що російська сторона СЦКК і бойовики ОРДО блокують пошук і вивезення з окупованої території тіла загиблого українця.

Згодом глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що російських офіцерів у СЦКК на Донбасі поставили у "нестерпні умови".

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