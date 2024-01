Росія відкликала своїх військових із СЦКК перед загостренням на Донбасі – Волкер

Росія відкликала своїх військових із Спільного центру контролю і координації припинення вогню і стабілізації на лінії зіткнення сторін на Донбасі напередодні загострення на Донбасі.

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер.

"Росія відкликала своїх офіцерів із СЦКК, який є інструментом встановлення режиму припинення вогню прямо перед сильною ескалацією порушення режиму припинення вогню. Щойно Україна постраждала від одних з найгірших бойових дій, починаючи з лютого 2017 року. Рішення щодо миру залежить від Росії", - написав він.

Russia withdrew its officers from JCCC - a ceasefire implementation tool - right before a massive escalation in ceasefire violations. Ukraine just suffered some of the worst fighting since February, 2017. Decision for peace lies with Russia.