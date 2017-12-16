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Росія повідомила, що планує відкликати своїх офіцерів з СЦКК

Субота, 16 грудня 2017, 13:54
Росія повідомила, що планує відкликати своїх офіцерів з СЦКК

Спостерігачам місії ОБСЄ передали лист від Міноборони РФ з повідомленням про те, що Росія збирається відкликати з території України офіцерів своїх Збройних сил з СЦКК.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 15 грудня.

"14 грудня представник Збройних сил України у Спільному центрі контролю і координації в штабі СЦКК, розташованому у підконтрольному урядові м.Соледар передав СММ лист від Міноборони РФ з повідомленням про те, що РФ збирається відкликати з території України офіцерів своїх Збройних сил з СЦКК", - зазначено у повідомленні.

Як відомо, наприкінці листопада українська сторона Спільного центру з координації та контролю заявляла, що російська сторона СЦКК і бойовики ОРДО блокують пошук і вивезення з окупованої території тіла загиблого українця.

Згодом глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що російських офіцерів у СЦКК на Донбасі поставили у "нестерпні умови".

За його словами, українська сторона нібито "робить все, щоб поставити російських офіцерів у Спільному центрі в нестерпні умови, висуваючи вимоги, які неможливо виконати".

"У такій ситуація російська сторона повинна буде припинити свою роботу в СЦКК", - заявив Лавров.

Українська правда

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Теми: ДонбасРосіяОБСЄ
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