Порошенко заявив, що сприятиме зміцненню українського угрупування на Донбасі

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Середа, 20 грудня 2017, 19:02

Президент Петро Порошенко заявив, що небезпека ескалації з боку агресора зростає, але Україна готова до будь-якого сценарію.

Про це йдеться на сайті президента України.

"Якщо це пов’язувати із різким і провокативним виходом Росії із СЦКК, із значними труднощами, з якими ми зіткнулися у звільненні українських заручників, які без суду та слідства, незаконно, перебувають на окупованій території, то можу наголосити, що небезпека ескалації конфлікту, на жаль, зростає", - зазначив Порошенко.

За його словами, наразі на лінії фронту складна ситуація. Зокрема, вперше за багато днів, були нанесені удари по українських позиціях із систем залпового вогню "Град".

Водночас Порошенко розповів, що прийняв рішучі кроки щодо посилення українського угруповання на Донбасі.

"Ми готові зустріти будь-який сценарій", - зауважив він.

Крім того, Порошенко підтримав посилення складу Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі представниками Німеччини та Франції.

"Щодо можливості відновлення роботи СЦКК, думаю що буде абсолютно корисно, коли ми запросимо до складу СЦКК наших партнерів по Нормандському формату – німців і французів", - сказав Порошенко.

7 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що російських офіцерів у СЦКК на Донбасі поставили у "нестерпні умови".

14 грудня спостерігачам місії ОБСЄ передали лист від Міноборони РФ з повідомленням про те, що Росія збирається відкликати з території України офіцерів своїх Збройних сил з СЦКК.

19 грудня російські офіцери зі складу СЦКК повернулися до Росії.

Теми: Порошенко Росія Донбас АТО війна
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