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Порошенко усилит украинскую группировку на Донбассе

Среда, 20 декабря 2017, 18:02
Порошенко усилит украинскую группировку на Донбассе

Президент Петр Порошенко заявил, что опасность эскалации со стороны агрессора растет, но Украина готова к любому сценарию.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

"Если это связывать с резким и провокационным выходом России из СЦКК, со значительными трудностями, с которыми мы столкнулись в освобождении украинских заложников, без суда и следствия, которые незаконно, находятся на оккупированной территории, то могу отметить, что опасность эскалации конфликта, к сожалению, растет", - отметил Порошенко.

По его словам, сейчас на линии фронта сложная ситуация. В частности, впервые за много дней, были нанесены удары по украинским позициям из систем залпового огня "Град".

В то же время Порошенко рассказал, что принял решительные шаги по усилению украинской группировки на Донбассе.

"Мы готовы встретить любой сценарий", - отметил он.

Кроме того, Порошенко поддержал усиление состава Общего центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе представителями из Германии и Франции.

"О возможности восстановления работы СЦКК, думаю что будет абсолютно полезно, когда мы пригласим в состав СЦКК наших партнеров по нормандскому формату - немцев и французов", - сказал Порошенко.

7 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российских офицеров в СЦКК на Донбассе поставили в "невыносимые условия".

14 декабря наблюдателям миссии ОБСЕ передали письмо от Минобороны РФ с сообщением о том, что Россия собирается отозвать с территории Украины офицеров своих вооруженных сил из СЦКК.

19 декабря российские офицеры из состава СЦКК вернулись в Россию.

Темы: ПорошенкоРосcияДонбассАТОвойна
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