Доба в АТО: Бойовики б’ють з артилерії, один боєць ЗСУ загинув

Минулої доби російсько-терористичні війська 22 рази порушили режим тиші. Унаслідок ворожих обстрілів поранено одного військовослужбовця ЗСУ, один отримав бойову травму і один загинув.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Російсько-окупаційні війська продовжували грубо порушувати режим припинення вогню та здійснювали прицільні обстріли по позиціях Збройних Сил України, застосовуючи заборонені міномети та артилерію.

На Луганському напрямку, в другій половині доби, ворог зі 122-мм артилерійської системи вів вогонь по позиціях ЗСУ на підступах до Старого Айдару. Міномети 120-го калібру противник застосував по оборонцях Троїцького, Травневого і Луганського. Захисників Новоолександрівки і Зайцевого російські найманці обстрілювали із БМП, гранатометів і кулеметів.

На Донецькому напрямку під мінометний вогонь окупантів потрапили опорні пункти сил АТО в районі Авдіївки, Пищевика і Павлополя.

"У випадках, що становили найбільшу небезпеку особовому складу, українські воїни давали агресору адекватну вогневу відповідь", - повідомили військові.

Як повідомлялось, попередньої доби, 21 грудня, внаслідок ворожого обстрілу поблизу селища Новоселівка-2 загинув один український військовослужбовець.

Як відомо, з опівночі 23 грудня в зоні АТО оголошений режим припинення вогню. Відповідне рішення було погоджене 20 грудня Тристоронньою контактною групою у Мінську.

Водночас у штабі АТО повідомили, що проросійські бойовики накопичили значні арсенали зброї на Донбасі, що, ймовірно, будуть використані з метою дискредитації ЗСУ та обстрілів тимчасово окупованих прифронтових населених пунктів.

Українська сторона СЦКК повідомила, що Збройні Сили України готові дотримуватися режиму припинення вогню з 23 грудня, але також готові застосувати зброю у відповідь на загрози життю та здоров’ю місцевого населення, особового складу підрозділів ЗСУ в зоні АТО, або у разі спроб бойовиків змінити визначену лінію розмежування.