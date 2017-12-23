Доба в АТО: Бойовики б’ють з артилерії, один боєць ЗСУ загинув

3605 переглядів
Субота, 23 грудня 2017, 07:51

Минулої доби російсько-терористичні війська 22 рази порушили режим тиші. Унаслідок ворожих обстрілів поранено одного військовослужбовця ЗСУ, один отримав бойову травму і один загинув.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Російсько-окупаційні війська продовжували грубо порушувати режим припинення вогню та здійснювали прицільні обстріли по позиціях Збройних Сил України, застосовуючи заборонені міномети та артилерію.

На Луганському напрямку, в другій половині доби, ворог зі 122-мм артилерійської системи вів вогонь по позиціях ЗСУ на підступах до Старого Айдару. Міномети 120-го калібру противник застосував по оборонцях Троїцького, Травневого і Луганського. Захисників Новоолександрівки і Зайцевого російські найманці обстрілювали із БМП, гранатометів і кулеметів.

На Донецькому напрямку під мінометний вогонь окупантів потрапили опорні пункти сил АТО в районі Авдіївки, Пищевика і Павлополя.

"У випадках, що становили найбільшу небезпеку особовому складу, українські воїни давали агресору адекватну вогневу відповідь", - повідомили військові.

Як повідомлялось, попередньої доби, 21 грудня, внаслідок ворожого обстрілу поблизу селища Новоселівка-2 загинув один український військовослужбовець.

Як відомо, з опівночі 23 грудня в зоні АТО оголошений режим припинення вогню. Відповідне рішення було погоджене 20 грудня Тристоронньою контактною групою у Мінську.

Водночас у штабі АТО повідомили, що проросійські бойовики накопичили значні арсенали зброї на Донбасі, що, ймовірно, будуть використані з метою дискредитації ЗСУ та обстрілів тимчасово окупованих прифронтових населених пунктів.

Українська сторона СЦКК повідомила, що Збройні Сили України готові дотримуватися режиму припинення вогню з 23 грудня, але також готові застосувати зброю у відповідь на загрози життю та здоров’ю місцевого населення, особового складу підрозділів ЗСУ в зоні АТО, або у разі спроб бойовиків змінити визначену лінію розмежування.

Теми: АТО бойові дії Донбас
По темі
ЗСУ дотримуватимуться перемир'я, але застосовуватимуть зброю у разі загрози 22 грудня 2017, 19:47
11 обстрілів: бойовики гатять з мінометів, важкої артилерії і танків 22 грудня 2017, 18:21
В штабі АТО очікують провокацій на новорічні свята 22 грудня 2017, 17:56
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
У Росії заявили, що рішення США про озброєння для України загрожує "зривом"
Газоносні площі на Полтавщині віддадуть оточенню Авакова - джерела
США призупинять низку торгівельних преференцій для України
ОБСЄ: На Донбас прибули кілька колон вантажівок з "гуманітаркою РФ"
Усі новини
сімейні цінності

Як пояснити дітям, що Санти не існує. Неймовірний рецепт однієї мами

експерти

Сім альтернатив зрубаній ялинці

афіша

Куди піти і що робити в Києві на вихідні