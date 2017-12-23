Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сутки в АТО: Боевики бьют из артиллерии, один боец ​​ВСУ погиб

Суббота, 23 декабря 2017, 06:51

За минувшие сутки российско-террористические войска 22 раза нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов ранен один военнослужащий ВСУ, один получил боевую травму и один погиб.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Российско-оккупационные войска продолжали грубо нарушать режим прекращения огня и осуществляли прицельные обстрелы по позициям Вооруженных Сил Украины, применяя запрещенные минометы и артиллерию.

На Луганском направлении, во второй половине дня, враг из 122-мм артиллерийской системы вел огонь по позициям ВСУ на подступах к Старому Айдару. Минометы 120-го калибра противник применил по защитникам Троицкого, Майского и Луганского. Защитников Новоалександровки и Зайцевого российские наемники обстреливали из БМП, гранатометов и пулеметов.

На Донецком направлении под минометный огонь оккупантов попали опорные пункты сил АТО в районе Авдеевки, Пищевика и Павлополя.

"В случаях, которые представляли наибольшую опасность личному составу, украинские воины давали агрессору адекватный огневой ответ", - сообщили военные.

Как сообщалось, за предыдущие сутки, 21 декабря, в результате вражеского обстрела вблизи поселка Новоселовка-2 погиб один украинский военнослужащий.

Как известно, с полуночи 23 декабря в зоне АТО объявлен режим прекращения огня. Соответствующее решение было согласовано 20 декабря Трехсторонней контактной группой в Минске.

В то же время в штабе АТО сообщили, что пророссийские боевики накопили значительные арсеналы оружия на Донбассе, которое, вероятно, будут использовано с целью дискредитации ВСУ и обстрелов временно оккупированных прифронтовых населенных пунктов.

Украинская сторона СЦКК сообщила, что Вооруженные Силы Украины готовы соблюдать режим прекращения огня с 23 декабря, но также готовы применить оружие в ответ на угрозы жизни и здоровью местного населения, личного состава подразделений ВСУ в зоне АТО, или в случае попыток боевиков изменить определенную линию разграничения.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
АТО
Кабмин разрешил выезд за границу членам семей погибших и пропавших без вести в АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Последние новости
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына от российской ракеты в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
16:26
Дело Азарова передали в суд
16:26
Директора Днепровской оперы обвиняют в нападении на актера Черниговского театра
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:05
Нетрудоустроенными после начала войны остаются 28% украинцев - исследование
16:03
Папа Римский назвал секс "даром Божьим", но призвал не смотреть порно
Все новости...
Реклама: