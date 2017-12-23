Поліція: Яценюка в Женеві не затримували

Міжнародна організація кримінальної поліції – Інтерпол скасувала розшуковий циркуляр Росії щодо лідера "Народного фронту" Арсенія Яценюка.

Про це повідомили на сайті Нацполіції України.

"При розгляді останнього звернення Російської Федерації щодо оголошення Арсенія Яценюка в розшук по лінії Інтерполу за начебто скоєні ним у Чечні злочини Генеральний секретаріат Інтерполу в Ліоні протягом короткого часу розібрався у цій ситуації, визнав це звернення РФ - необґрунтованим і скасував розшуковий циркуляр росіян", - йдеться у повідомленні.

Також, Українське бюро Інтерполу отримало від штаб-квартири організації в Ліоні підтвердження, що Яценюка не затримували.

"Він проходив стандартну перевірку під час паспортного контролю, яка тривала не більше 10 хвилин. Після завершення необхідних процедур він разом з донькою безперешкодно продовжив свій маршрут", - зазначається у повідомленні.

Як відомо, екс-прем'єра України, лідера "Народного фронту" Арсенія Яценюка зупинили на паспортному контролі у Женеві за запитом РФ.

"За 10 хвилин все з’ясували і пропустили, попередивши, що аналогічна процедура можлива і під час вильоту", - зазначила прес-секретар Яценюка Ольга Лаппо.

У 2015 році глава СК РФ Олександр Бастрикін заявив, що Арсеній Яценюк воював проти російської армії в Чечні.

Згідно із біографією Яценюка, у 1991 - 1996 роках він навчався у Чернівецькому національному університет імені Юрія Федьковича на юридичному факультеті та паралельно у 1992 – 1997 роки був президентом юридичної фірми "ЮРЕК-ЛТД" у Чернівцях.

В лютому 2017 року Росія заявила, що Яценюк оголошений у міжнародний розшук, а в березні суд міста Єсентуки виніс рішення про заочний арешт екс-прем'єра України.

У вересні 2017 року росіяни звинуватили Яценюка не лише в участі в бойових діях у Чечні, але й у Придністров'ї.

Російські слідчі нібито знайшли фотографію членів УНА-УНСО 1992 року у Придністров’ї, на якій "росексперти" нібито змогли ідентифікувати Яценюка. Як пояснила Лаппо у коментарі "УП", це стало матеріалами слідства, на підставі яких так званий "суд" у Росії приймав рішення про заочний арешт Яценюка.

Українська правда