СК РФ каже, що Яценюк воював ще й у Придністров'ї

Росіяни звинувачують екс-прем'єра Арсенія Яценюка не лише в участі в бойових діях у Чечні, але й у Придністров'ї.

Про це свідчать результати російської експертизи, датованої 2015 роком, з матеріалів справи, які оприлюднила в середу прес-секретар Яценюка Ольга Лаппо.

"Тепер кремлівське кривосуддя закидає Арсенію Яценюку ще й участь у бойових діях в Придністров’ї…" – пише вона.

Російські слідчі нібито знайшли фотографію членів УНА-УНСО 1992 року в Придністров’ї.

"На ній "росексперти" "змогли" ідентифікувати Арсенія Яценюка", – зазначає Лаппо.

Як пояснила Лаппо у коментарі "Українській правді", це матеріали слідства, на підставі яких так званий "суд" у Росії приймав рішення про заочний арешт Яценюка.

"Як ви розумієте, про суд і його рішення всі дізналися вже постфактум. Матеріали отримали нещодавно. Ще вивчають", – зазначила прес-секретар.

Як відомо, в 2015 році глава СК РФ Бастрикін заявив, що Арсеній Яценюк воював проти російської армії в Чечні.

Прес-секретар Яценюка порадила Росії провести психіатричну експертизу глави Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна.

Згідно із біографією Яценюка, у 1991 - 1996 роках він навчався у Чернівецькому національному університет імені Юрія Федьковича на юридичному факультеті та паралельно у 1992 – 1997 роки був президентом юридичної фірми "ЮРЕК-ЛТД" у Чернівцях.

В лютому 2017 року Росія заявила, що Яценюк оголошений у міжнародний розшук, а в березні суд міста Єсентуки виніс рішення про заочний арешт колишнього прем'єра України.

Валентина Романенко, УП