ОБСЄ: на Донеччині – більше вогню, на Луганщині – без порушень "тиші"

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Неділя, 24 грудня 2017, 03:54

Місія ОБСЄ за період з 19:30 21 грудня по 19:30 22 грудня зафіксувала збільшення кількості порушень режиму "тиші" в Донецькій області, в Луганській області спостерігачі не зафіксували жодного такого порушення.

Про це йдеться у звіті організації від 23 грудня.

У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, серед іншого, приблизно 320 вибухів проти орієнтовно 190 відповідно",  повідомили в ОБСЄ.

"Увечері 21 та вночі 22 грудня камера СММ, встановлена ​​на Донецькій фільтрувальній станції, зафіксувала приблизно 30 снарядів зі сходу на захід і 2  із заходу на схід, 1 вибух невизначеного походження, а потім сукупно орієнтовно 80 вибухів невизначеного походження",  йдеться у звіті.

"У Луганській області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, не зафіксувавши жодного вибуху, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 280 вибухів)",  підкреслили спостерігачі.

"СММ зафіксувала бойові броньовані машини у зоні безпеки. У підконтрольному урядові районі спостерігачі зафіксували розвідувальну машину (БРДМ-2) у с. Бугас",  також наголосили в Спостережній місії.

Як відомо, раніше Місію ОБСЄ, яка зафіксувала на окупованому Донбасі кілька колон вантажівок з написом "Гуманітарна допомога від РФ", не пустили на територію комплексу для огляду.

Теми: ОБСЄ Донбас
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