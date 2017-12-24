Wizz Air почне рейси Львів-Лондон на 4 місяці раніше

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Неділя, 24 грудня 2017, 18:22

Лоукостер Wizz Air запустить рейси між Львовом і Лондоном з 1 травня 2018 року, а не з 1 вересня, як анонсувалося раніше.

Про це свідчить оновлена ​​інформація в системі бронювання авіакомпанії, передає avianews.com.

 

У колл-центрі Wizz Air підтвердили інформацію про те, що рейси почнуться в травні і будуть виконуватися із запланованою спочатку частотою три рази на тиждень.

Як відомо, Міжнародний аеропорт Лутон розташований за 48 км від британської столиці. У 2009 році короткий час Wizz Air виконував прямі рейси Львів-Лондон, проте польоти були припинені.

Раніше лоукостер переніс відкриття рейсів з Києва до Лісабона і Таллінна на два місяці з 19 квітня на 21 червня 2018 року.

Теми: авіа транспорт
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