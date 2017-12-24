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Wizz Air начнет рейсы Львов-Лондон на 4 месяца раньше

Воскресенье, 24 декабря 2017, 17:22
Wizz Air начнет рейсы Львов-Лондон на 4 месяца раньше

Лоукостер Wizz Air запустит рейсы между Львовом и Лондоном с 1 мая 2018 года, а не с 1 сентября, как анонсировалось ранее.

Об это свидетельствует обновленная информация в системе бронирования авиакомпании, передает avianews.com.

 

В колл-центре Wizz Air подтвердили информацию о том, что рейсы начнутся в мае и будут выполняться с запланированной изначально частотой три раза в неделю.

Как известно, Аэропорт Лутон расположен в 48 км от британской столицы. В 2009 году короткое время Wizz Air выполнял прямые рейсы Львов-Лондон, однако полеты были прекращены.

Ранее лоукостер перенес открытие рейсов из Киева в Лиссабон и Таллинн на два месяца с 19 апреля на 21 июня 2018 года.

Темы: авиатранспорт
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