В Росії розповіли про "іноземне втручання у вибори"

Глава ЦВК РФ Елла Памфілова заявила про іноземне втручання у вибори, з яким ЦВК вже стикався.

В інтерв'ю програмі "Підсумки тижня" на телеканалі НТВ Памфілова заявила, що втручання "дуже різноманітне", пише РІА "Новости".

"Береться якась ситуація, інтерпретується зовсім не так, як насправді було, потім це починає тиражуватися ... Створюється ... потужне інформаційне сміття, яке спрямоване на те, щоб показати, що вибори нечесні, все там (в РФ) погано. І по спостерігачах, які теж приїжджали і від місії ОБСЄ, теж там були досить цікаві ситуації. Коли їх цікавили речі, дуже далекі від виборів. Такі моменти доводилося попереджати", - заявила Памфілова.

Також вона зазначила, що ЦВК готова до можливих розмов про "непрозорість підрахунків".

"У нас понад 90 тисяч камер, пряма трансляція в інтернеті, будь-хто може бачити", - зазначила вона. За словами глави ЦВК, QR-код дозволяє виключити "практично будь-які помилки, його вже не можна буде підробити".

"Ми збільшимо практично в 2,5 рази комплекси обробки виборчих бюлетенів, які швидко рахують голоси", - зазначила голова ЦВК і додала, що процес перевірки підписів кандидатів також максимально прозорий і йде "під камеру".

Як відомо, чергові вибори президента РФ призначено на 18 березня 2018 року - річницю анексії Криму Росією.

Раніше з підрахунком голосів на виборах в РФ траплялися казуси. У 2011 році відразу на декількох дільницях під час оприлюднення результатів ЦВК кількість голосів перевищила 100%. Наприклад, телеканал "Вєсти", передаючи дані ЦВК у Свердловській області, нарахував 115,35% тих, хто проголосував.