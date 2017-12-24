Суддею Верховного суду хочуть зробити "рішалу" - активіст

28 грудня Вища рада правосуддя планує розглянути питання внесення подання президенту про призначення суддею Верховного Суду Валентини Сімоненко, яка неодноразово "покривала" недоброчесних колег.

Про це пише у своєму блозі на УП адвокат та активіст Роман Маселко.

Активіст згадує ситуацію, коли голова апеляційного суду Черкаської області Володимир Бабенко вимагав від судді Сергія Бондаренка винесення замовного рішення на користь ПАТ "Азот". Бондаренко відмовився виконувати вказівку та записав цю розмову.

"Про цей факт голова ради суддів Валентина Сімоненко дізналась ще у 2014 році. Жодної реакції від неї не було. Лише завдяки активному втручанню громадськості та максимальному розголосу у червні 2015 року вдалось фактично змусити Раду суддів належно відреагувати на цей факт та винести рішення, яким зафіксувати незаконні дії Бабенка", - зазначає Маселко.

Проте після цього керівництво Ради суддів фактично почало "рятувати" колегу. А сама Сімоненко заявила, що "цю ситуацію треба відпустити та працювати далі" і що суддя Бондаренко теж не правий, бо звернувся до активістів та журналістів.

"Тобто голова Ради суддів України вважає, що зі злочинними діями суддів фактично треба змиритись та працювати далі", - підкреслює Маселко.

Також адвокат вказує, що Сімоненко активно захищала суддів, які виносили незаконні рішення щодо учасників Євромайдану.

"Очевидно, що головним завданням на посаді голови Ради суддів України Валентина Сімоненко бачила захист теперішньої системи дискредитованих суддів та максимальну протидію спробам очищення та боротьби з корупцією у суддівських лавах", - переконаний активіст.

Як відомо, висновки Громадської ради доброчесності щодо Валентини Сімоненко були негативними.

Вища рада правосуддя вже відкладала рішення щодо подання президенту про призначення суддею Верховного Суду Сімоненко.

Українська правда