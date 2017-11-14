Порошенку пропонують ще двох суддів Верховного Суду

Вища рада правосуддя внесе подання президентові про призначення Тетяни Стрелець та Сергія Погрібного суддями Верховного Суду.

Відповідне рішення Вища рада правосуддя ухвалила на засіданні 14 листопада, повідомляє прес-служба органу.

Тетяну Геннадіївну Стрелець пропонуватимуть на посаду судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, а Сергія Олексійовича Погрібного – на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

Тетяна Стрелець ВРП

Сергій Погрібний

Розгляд питання щодо внесення президенту подання про призначення Валентини Миколаївни Сімоненко на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду відклали.

Валентина Сімоненко

Висновки Громадської ради доброчесності були негативними і щодо Стрілець, і щодо Погрібного, і щодо Сімоненко.

Як відомо, 14-25 вересня цього року Вища рада правосуддя розглянула 120 матеріалів щодо внесення подання президенту про призначення на посади суддів Касаційного господарського, Касаційного адміністративного, Касаційного кримінального, Касаційного цивільного судів у складі Верховного Суду.

29 вересня ВРП ухвалила внести подання Петру Порошенку про призначення 111 кандидатів на посади суддів касаційних судів у складі Верховного Суду.

Водночас ВРП відклала розгляд матеріалів щодо 7-ми кандидатів на посади суддів Верховного Суду через нерозглянуті дисциплінарні провадження стосовно чинних суддів; наявність дисциплінарних скарг, які потребують перевірки; надходження звернень щодо кандидата, які потребували додаткового вивчення.

9 листопада Вища рада правосуддя вирішила внести подання на трьох суддів касаційних судів у складі Верховного Суду. Таким чином, загалом пропонувалося 114 кандидатів.

10 листопада президент видав указ про призначення 113 кандидатів на посади суддів чотирьох касаційних судів у складі Верховного Суду, а 11 листопада вони склали присягу.