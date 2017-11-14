Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенку пропонують ще двох суддів Верховного Суду

Вівторок, 14 листопада 2017, 11:29

Вища рада правосуддя внесе подання президентові про призначення Тетяни Стрелець та Сергія Погрібного суддями Верховного Суду.

Відповідне рішення Вища рада правосуддя ухвалила на засіданні 14 листопада, повідомляє прес-служба органу.

Тетяну Геннадіївну Стрелець пропонуватимуть на посаду судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, а Сергія Олексійовича Погрібного – на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

Тетяна Стрелець
Тетяна Стрелець
ВРП
Сергій Погрібний
Сергій Погрібний

Розгляд питання щодо внесення президенту подання про призначення Валентини Миколаївни Сімоненко на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду відклали.

Валентина Сімоненко
Валентина Сімоненко

Висновки Громадської ради доброчесності були негативними і щодо Стрілець, і щодо Погрібного, і щодо Сімоненко.

Як відомо, 14-25 вересня цього року Вища рада правосуддя розглянула 120 матеріалів щодо внесення подання президенту про призначення на посади суддів Касаційного господарського, Касаційного адміністративного, Касаційного кримінального, Касаційного цивільного судів у складі Верховного Суду.

29 вересня ВРП ухвалила внести подання Петру Порошенку про призначення 111 кандидатів на посади суддів касаційних судів у складі Верховного Суду.

Водночас ВРП відклала розгляд матеріалів щодо 7-ми кандидатів на посади суддів Верховного Суду через нерозглянуті дисциплінарні провадження стосовно чинних суддів; наявність дисциплінарних скарг, які потребують перевірки; надходження звернень щодо кандидата, які потребували додаткового вивчення.

9 листопада Вища рада правосуддя вирішила внести подання на трьох суддів касаційних судів у складі Верховного Суду. Таким чином, загалом пропонувалося 114 кандидатів.

10 листопада президент видав указ про призначення 113 кандидатів на посади суддів чотирьох касаційних судів у складі Верховного Суду, а 11 листопада вони склали присягу.

Олена Рощенко, УП
Теми: Верховний судсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Присягу склали 113 суддів нового Верховного суду
"Новий" Верховний Суд: реформа, якої не було
Новий Верховний Суд. Велике бачиться на відстані. І воно вже близько
Останні новини
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
Усі новини...
Реклама: