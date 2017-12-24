Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Судьей Верховного суда хотят сделать “решалу” - активист

Воскресенье, 24 декабря 2017, 19:49
Валентина Симоненко

28 декабря Высший совет правосудия планирует рассмотреть вопрос внесения представления президенту о назначении судьей Верховного Суда Валентины Симоненко, которая неоднократно "покрывала" нечестных коллег.

Об этом пишет в своем блоге на УП адвокат и активист Роман Маселко.

Активист вспоминает ситуацию, когда председатель апелляционного суда Черкасской области Владимир Бабенко требовал от судьи Сергея Бондаренко вынесения заказного решения в пользу ПАО "Азот". Бондаренко отказался выполнять указание и записал этот разговор.

"Об этом факте председатель совета судей Валентина Симоненко узнала еще в 2014 году. Никакой реакции от нее не было. Только благодаря активному вмешательству общественности и максимальной огласке в июне 2015 года удалось фактически заставить Совет судей должным образом отреагировать на этот факт и вынести решение, которым зафиксировать незаконные действия Бабенко", - отмечает Маселко.

Однако после этого руководство Совета судей фактически начало "спасать" коллегу. А сама Симоненко заявила, что "эту ситуацию надо отпустить и работать дальше" и судья Бондаренко тоже не прав, потому что обратился к активистам и журналистам.

"То есть председатель Совета судей Украины считает, что с преступными действиями судей фактически надо смириться и работать дальше", - подчеркивает Маселко.

Также адвокат указывает, что Симоненко активно защищала судей, которые выносили незаконные решения в отношении участников Евромайдана.

"Очевидно, что главной задачей на посту председателя Совета судей Украины Валентина Симоненко видела защиту существующей системы, дискредитированных судей и максимальное противодействие попыткам очистки и борьбы с коррупцией в судейских рядах", - убежден активист.

Как известно, выводы Общественного совета добродетели по Валентине Симоненко были отрицательными.

Высший совет правосудия уже откладывал решение по представлению президенту о назначении судьей Верховного Суда Симоненко.

Украинская правда

Темы: Верховный судкоррупциясуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
Верховный суд
Дело о взятке: глава Судебной администрации получил статус подозреваемого
У главы Государственной судебной администрации обыски из-за взяток для судей Верховного Суда
Следствие по делу экс-главы Верховного Суда Князева уже на финише, его телефон разблокировали
Последние новости
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
16:26
Дело Азарова передали в суд
16:26
Директора Днепровской оперы обвиняют в нападении на актера Черниговского театра
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:05
Нетрудоустроенными после начала войны остаются 28% украинцев - исследование
Все новости...
Реклама: