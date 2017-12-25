Вибух авто у Харкові кваліфікували як посягання на життя правоохоронця

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Понеділок, 25 грудня 2017, 14:10

Харківська поліція кваліфікувала вибух автомобіля у місті як посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Про це повідомили на сайті харківської поліції.

"Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 348 "Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця" Кримінального кодексу", - йдеться у повідомленні.

За цією статтею передбачене покарання - позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

Раніше "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в правоохороних органах повідомило, що підірвали автомобіль колишнього заступника глави Нацполіції регіону, начальника відділу оперативних розробок в східному регіоні Миколи Черемухіна.

 
фото: mediaport.ua

Поліція підтвердила, що від вибуху ніхто не постраждав.

"В ході огляду місця події встановлено, що пошкодження передньої частини позашляховика сталося в результаті вибуху прикріплених до авто предметів", - зазначають харківські правоохоронці.

Наразі поліцейські встановлюють осіб, причетних до вибуху.

Українська правда

Теми: Харків поліція вибух
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