Подорвали машину экс-заместителя начальника харьковской полиции - СМИ

В понедельник утром в Харькове подорвали автомобиль бывшего заместителя главы Нацполиции региона, начальника отдела оперативных разработок в восточном регионе Николая Черемухина.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Говорят, был слышен хлопок в 7.30. А под машиной обнаружили еще три неразорвавшиеся гранаты. Скорее всего, заложили 4 гранаты, которые должны были взорваться при начале движения автомобиля, но одна взорвалась раньше времени", - сказал источник.

В результате взрыва никто не пострадал.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

Как известно, 6 декабря в Харькове взорвали 35-летнего майора полиции, когда тот садился в автомобиль.