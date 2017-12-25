Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибух авто у Харкові кваліфікували як посягання на життя правоохоронця

Понеділок, 25 грудня 2017, 13:10

Харківська поліція кваліфікувала вибух автомобіля у місті як посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Про це повідомили на сайті харківської поліції.

"Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 348 "Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця" Кримінального кодексу", - йдеться у повідомленні.

За цією статтею передбачене покарання - позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

Раніше "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в правоохороних органах повідомило, що підірвали автомобіль колишнього заступника глави Нацполіції регіону, начальника відділу оперативних розробок в східному регіоні Миколи Черемухіна.

 
фото: mediaport.ua

Поліція підтвердила, що від вибуху ніхто не постраждав.

"В ході огляду місця події встановлено, що пошкодження передньої частини позашляховика сталося в результаті вибуху прикріплених до авто предметів", - зазначають харківські правоохоронці.

Наразі поліцейські встановлюють осіб, причетних до вибуху.

Українська правда

Теми: Харківполіціявибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Харків
Харків під обстрілом окупантів
УЗ призначила додаткові поїзди з Києва, Дніпра, Ізюма та Харкова до Львова
Росія обстріляла село на Харківщині, в результаті чого загинула жінка
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: