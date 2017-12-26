Очільник російського футболу Мутко призупинив діяльність через допінговий скандал

1094 перегляди
Вівторок, 26 грудня 2017, 01:56

Віце-прем'єр РФ Віталій Мутко заявив про призупинення діяльності на посаді президента Російського футбольного союзу (РФС).

Про це він сказав на засіданні виконкому РФС у понеділок, 25 грудня, передає DW.

"Я звернувся до виконкому з проханням на короткочасний період, до 6 місяців, призупинити мою роботу на посаді глави РФС", - підкреслив Мутко.

За його словами, це рішення прийнято в зв'язку з тим, що він має намір подати позов до Спортивного арбітражу в Лозанні через відсторонення від Олімпіад і звинувачень в участі у державній допінговій програмі.

Мутко зазначив, що залишиться на посаді віце-прем'єра РФ і буде курирувати підготовку РФ до чемпіонату світу-2018.

Виконувачем обов'язків президента РФС на півроку призначили генерального директора організації Олександра Алаєва.

Як відомо, 5 грудня МОК відсторонив збірну Росії від участі в Олімпійських іграх 2018 року в південнокорейському місті Пхьончхан.

"Чисті" російські спортсмени, які за результатами досліджень не приймали допінгу, зможуть взяти участь в Олімпіаді-2018 і виступити лише під нейтральним прапором. Відповідно, під час спортивних змагань не буде звучати гімн РФ.

На Олімпіаду не акредитували жодного співробітника Міністерства спорту РФ. А віце-прем'єра Віталія Мутка довічно дискваліфікували від усіх Олімпіад.

Теми: Росія футбол спорт
По темі
ГРУ РФ у 2014 році запустило у соцмережах кампанію з дискредитації Майдану - WP 26 грудня 2017, 03:27
В Росії розповіли про плани у "Мінську" на 2018 рік 25 грудня 2017, 22:37
Собчак запропонувала Навальному стати довіреною особою на виборах 25 грудня 2017, 21:08
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
ГРУ РФ у 2014 році запустило у соцмережах кампанію з дискредитації Майдану - WP
У Криму обвинувачення назвало Чийгоза "організатором масових заворушень"
В Росії розповіли про плани у "Мінську" на 2018 рік
АТО: "Різдвяне перемир'я" знову зірвано
Усі новини
ted

Дивна наука любові: 4 виступи про математику кохання і причини зрад

Відео

Все чесно: учням – форма, вчителям – уніформа

читай!

"Амстердам-Київ. І трохи святого Миколая". Уривок з роману Галини Рис