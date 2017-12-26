Очільник російського футболу Мутко призупинив діяльність через допінговий скандал

Віце-прем'єр РФ Віталій Мутко заявив про призупинення діяльності на посаді президента Російського футбольного союзу (РФС).

Про це він сказав на засіданні виконкому РФС у понеділок, 25 грудня, передає DW.

"Я звернувся до виконкому з проханням на короткочасний період, до 6 місяців, призупинити мою роботу на посаді глави РФС", - підкреслив Мутко.

За його словами, це рішення прийнято в зв'язку з тим, що він має намір подати позов до Спортивного арбітражу в Лозанні через відсторонення від Олімпіад і звинувачень в участі у державній допінговій програмі.

Мутко зазначив, що залишиться на посаді віце-прем'єра РФ і буде курирувати підготовку РФ до чемпіонату світу-2018.

Виконувачем обов'язків президента РФС на півроку призначили генерального директора організації Олександра Алаєва.

Як відомо, 5 грудня МОК відсторонив збірну Росії від участі в Олімпійських іграх 2018 року в південнокорейському місті Пхьончхан.

"Чисті" російські спортсмени, які за результатами досліджень не приймали допінгу, зможуть взяти участь в Олімпіаді-2018 і виступити лише під нейтральним прапором. Відповідно, під час спортивних змагань не буде звучати гімн РФ.

На Олімпіаду не акредитували жодного співробітника Міністерства спорту РФ. А віце-прем'єра Віталія Мутка довічно дискваліфікували від усіх Олімпіад.