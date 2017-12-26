Охорона суддів і рада експертів: з'явився закон про Антикорупційний суд

На сайті Верховної Ради з’явився текст президентського законопроекту про Вищий антикорупційний суд.

Про це свідчить інформація з офіційного сайту парламенту.

Зокрема у тексті законопроекту 7440 вказується, що на посаду судді Вищого антикорупційного суду претендент обирається на конкурсі, ним може бути призначений громадянин України у віці не менше ніж 35 років, зі стажем роботи на посаді судді не менш ніж 5 років, з науковим ступенем у сфері права чи пропрацювавши в науковій галузі щонайменше 7 років, з адвокатським досвідом.

Водночас не можуть бути призначені суддями Вищого антикорупційного суду ті, хто десять років до призначення працювали в силових структурах, обіймали політичні посади, вчиняли корупційні правопорушення тощо.

Президент у законопроекті пропонує Раді передбачити створення Громадської ради міжнародних експертів.

Щодо її повноважень у тексті законопроекту сказано:

"Якщо Громадська рада міжнародних експертів у своєму вмотивованому висновку встановила, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду не відповідає зазначеним у частині четвертій цієї статті критеріям, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України може ухвалити рішення про підтвердження здатності такого кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді лише у разі, якщо таке рішення підтримано не менше ніж одинадцятьма її членами".

Тобто у Громадська рада не матиме права ветувати кандидатури.

Також пропонує дозволити Вищому антикорупційному суду розглядати справи, у яких збиток або предмет злочину становить понад 500 прожиткових мінімумів, а також передбачити цілодобову охорону для суддів Вищого антикорупційного суду.

Згідно з текстом законопроекту, закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

21 грудня Верховна Рада з третьої спроби проголосувала за відкликання депутатського законопроекту №6011 про створення Антикорупційного суду. За це проголосували 235 нардепів.

У НАБУ заявили про необхідність створення Вищого антикорупційного суду для ефективного притягнення до відповідальності корупціонерів.

Представник глави держави у Верховній Раді Ірина Луценко зазначила, що президент Петро Порошенко може внести до Верховної Ради законопроект про Антикорупційний суд вже в 2018 році.

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