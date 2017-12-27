У МЗС Росії назвали умови повернення своїх офіцерів в СЦКК

3435 переглядів
Середа, 27 грудня 2017, 10:55

Російські офіцери можуть повернутися до складу Спільного центру координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі при виконанні низки умов.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін в інтерв'ю виданню "Коммерсант".

Він зазначив, що відкликання російських офіцерів зі Спільного центру координації та контролю режиму припинення вогню (СЦКК) не було раптовим рішенням:

"Ми направили в МЗС України чотири ноти з вимогою припинити обмеження прав наших офіцерів, які перебувають на українській території. Тим більше, що СЦКК було створено з ініціативи Києва в 2014 році. Передбачалося, що в цьому центрі працюватимуть і представники Донецька та Луганська, але в 2015 році Київ відкинув їх".

"А пізніше почав принижувати і наших офіцерів. Це стосується побутових питань, оглядів на кордоні (аж до роздягання), та й людського спілкування. Терпіти це було неможливо", – додав Карасін.

"Жодних відповідей на наші ноти ми не отримали, тому було прийнято виправдане рішення відкликати звідти наших офіцерів", – заявив заступник голови МЗС РФ.

На запитання, чи можуть повернутися російські військові в СЦКК, Карасін відповів: "У нашому житті нічого неможливого немає, але для цього треба змінити позицію Києва, зробити так, щоб умови були гарантованими, а не залежали від волі якогось українського політика".

"Це повинен бути міжнародно затверджений кодекс ставлення до наших офіцерів. Я думаю, що це теоретично можливо", – заявив він.

powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Гройсман ініціює відставку гендиректора "Укроборонпрому"
TI Україна закликає Порошенка внести новий закон про Антикорупційний суд
У Росії кажуть, що не допустять "перекриття кордону" з Донбасом
Луганські бойовики вже вивезли полонених для обміну
Усі новини
опитування

2017-й – важкий для всіх, але в селі оптимістів більше

гастро-тур

Підсумки року: 12 кращих закладів, які відкрилися у 2017-му

репортаж

Мрія до свята. П'ять історій з будинку для літніх людей