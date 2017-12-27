У МЗС Росії назвали умови повернення своїх офіцерів в СЦКК

Російські офіцери можуть повернутися до складу Спільного центру координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі при виконанні низки умов.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін в інтерв'ю виданню "Коммерсант".

Він зазначив, що відкликання російських офіцерів зі Спільного центру координації та контролю режиму припинення вогню (СЦКК) не було раптовим рішенням:



"Ми направили в МЗС України чотири ноти з вимогою припинити обмеження прав наших офіцерів, які перебувають на українській території. Тим більше, що СЦКК було створено з ініціативи Києва в 2014 році. Передбачалося, що в цьому центрі працюватимуть і представники Донецька та Луганська, але в 2015 році Київ відкинув їх".

"А пізніше почав принижувати і наших офіцерів. Це стосується побутових питань, оглядів на кордоні (аж до роздягання), та й людського спілкування. Терпіти це було неможливо", – додав Карасін.

"Жодних відповідей на наші ноти ми не отримали, тому було прийнято виправдане рішення відкликати звідти наших офіцерів", – заявив заступник голови МЗС РФ.



На запитання, чи можуть повернутися російські військові в СЦКК, Карасін відповів: "У нашому житті нічого неможливого немає, але для цього треба змінити позицію Києва, зробити так, щоб умови були гарантованими, а не залежали від волі якогось українського політика".



"Це повинен бути міжнародно затверджений кодекс ставлення до наших офіцерів. Я думаю, що це теоретично можливо", – заявив він.