В МИД России назвали условия возвращения своих офицеров в СЦКК

Российские офицеры могут вернуться в состав Совместного центра координации и контроля режима прекращения огня на Донбассе при выполнении ряда условий.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью изданию "Коммерсант".

Он отметил, что отзыв российских офицеров из Совместного центра координации и контроля режима прекращения огня (СЦКК) не был внезапным решением:

"Мы направили в МИД Украины четыре ноты с требованием прекратить ущемление прав наших офицеров, находящихся на украинской территории. Тем более что сам СЦКК был создан по инициативе Киева в 2014 году. Подразумевалось, что в этом центре будут работать и представители Донецка и Луганска, но в 2015 году Киев отторг их".

"А позже начал унижать и наших офицеров. Это касается бытовых вопросов, досмотров на границе (вплоть до раздевания), да и человеческого общения. Терпеть это было невозможно", – заявил Карасин

"Никаких ответов на наши ноты мы не получили, поэтому было принято оправданное решение отозвать оттуда наших офицеров", – объяснил заместитель главы МИД РФ.

На вопрос, могут ли вернуться российские военные в СЦКК, Карасин ответил: "В нашей жизни ничего невозможного нет, но для этого надо изменить позицию Киева, сделать так, чтобы условия были гарантированными, а не зависели от воли какого-то украинского политика".

"Это должен быть международно утвержденный кодекс отношения к нашим офицерам. Я думаю, что это теоретически возможно", – заявил он.