Вибух у Кабулі: загинули 40 людей – ЗМІ
У результаті вибуху в Кабулі 27 грудня 40 людей загинули, 30 отримали поранення.
Про це повідомляє афганське видання 1tvnews.af.
"40 людей загинули, десятки отримали поранення в результаті вибуху в Кабулі", - йдеться в повідомленні з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.
At least 40 killed, 30 injured in #Kabul attack: Interior Ministry https://t.co/mUETkCzt2M #AFG— 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) December 28, 2017
Вибух стався в районі Калаї Назір. У цьому районі також знаходиться інформаційне агентство і культурний центр.
За даними ЗМІ, метою нападу було агентство новин "Afghan Voice".
За даними МВС, бомбу привів у дію терорист-смертник.
Ще два вибухи були викликані магнітними бомбами, прикріпленими до стін культурного центру "Tebyan". Під час цих вибухів ніхто не постраждав.