Вибух у Кабулі: загинули 40 людей – ЗМІ

У результаті вибуху в Кабулі 27 грудня 40 людей загинули, 30 отримали поранення.

Про це повідомляє афганське видання 1tvnews.af.

"40 людей загинули, десятки отримали поранення в результаті вибуху в Кабулі", - йдеться в повідомленні з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

At least 40 killed, 30 injured in #Kabul attack: Interior Ministry https://t.co/mUETkCzt2M #AFG