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Вибух у Кабулі: загинули 40 людей – ЗМІ

Четвер, 28 грудня 2017, 09:01

У результаті вибуху в Кабулі 27 грудня 40 людей загинули, 30 отримали поранення.

Про це повідомляє афганське видання 1tvnews.af.

"40 людей загинули, десятки отримали поранення в результаті вибуху в Кабулі", - йдеться в повідомленні з посиланням на Міністерство внутрішніх справ. 

Вибух стався в районі Калаї Назір. У цьому районі також знаходиться інформаційне агентство і культурний центр.

За даними ЗМІ, метою нападу було агентство новин "Afghan Voice". 

 

Агентство новин після вибуху, Кабул, 28 грудня.

Фото 1tvnews.af

За даними МВС, бомбу привів у дію терорист-смертник.

Ще два вибухи були викликані магнітними бомбами, прикріпленими до стін культурного центру "Tebyan". Під час цих вибухів ніхто не постраждав.

Теми: Афганістантеракт
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