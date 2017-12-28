Взрыв в Кабуле: погибли 40 человек – СМИ
Четверг, 28 декабря 2017, 09:01
В результате взрыва в Кабуле 27 декабря 40 человек погибли, 30 получили ранения.
Об этом сообщает афганское издание 1tvnews.af.
"40 человек погибли, десятки получили ранения в результате взрыва в Кабуле", - говорится в сообщении со ссылкой на Министерство внутренних дел.
At least 40 killed, 30 injured in #Kabul attack: Interior Ministry https://t.co/mUETkCzt2M #AFG— 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) December 28, 2017
Взрыв произошел в районе Калаи Назир. В этом районе также находится информационное агентство и культурный центр.
По данным СМИ, целью нападения было агентство новостей "Afghan Voice".
По данным МВД, бомбу привел в действие террорист-смертник.
Еще два взрыва были вызваны магнитными бомбами, прикрепленными к стенам культурного центра " Tebyan". Во время этих взрывов никто не пострадал