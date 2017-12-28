Взрыв в Кабуле: погибли 40 человек – СМИ

В результате взрыва в Кабуле 27 декабря 40 человек погибли, 30 получили ранения.

Об этом сообщает афганское издание 1tvnews.af.

"40 человек погибли, десятки получили ранения в результате взрыва в Кабуле", - говорится в сообщении со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Взрыв произошел в районе Калаи Назир. В этом районе также находится информационное агентство и культурный центр.

По данным СМИ, целью нападения было агентство новостей "Afghan Voice".

Агентство новостей после взрыва, Кабул, 28 декабря Фото 1tvnews.af

По данным МВД, бомбу привел в действие террорист-смертник.

Еще два взрыва были вызваны магнитными бомбами, прикрепленными к стенам культурного центра " Tebyan". Во время этих взрывов никто не пострадал