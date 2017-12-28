Рекомендовані платежі за газ не є обов'язковими - Нацкомісія з тарифів

"Рекомендовані платежі", які деякі постачальники природного газу включають в платіжні документи, не є обов'язковими до сплати.

Про це повідомляє Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг.

НКРЕКП також звертає увагу споживачів на наступні аспекти:

- рекомендований платіж не може бути відображений як заборгованість за спожитий природний газ;

- несплата "рекомендованого платежу" не є підставою для вжиття заходів щодо припинення газопостачання побутових споживачів.

НКРЕКП закликає побутових споживачів з метою уникнення спірних ситуацій за обсягом спожитого природного газу передавати дані про споживання через особистий кабінет в мережі Інтернет, по телефону, через мобільні застосунки тощо.

Нагадаємо, комерційний директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко закликав Кабмін позбутися посередників - газзбутів Фірташа - при поставках газу населенню.

Економічна правда