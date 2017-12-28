Рекомендованные платежи за газ не обязательны - Нацкомиссия по тарифам

"Рекомендованные платежи", которые некоторые поставщики природного газа включают в платежные документы, не являются обязательными к оплате.

Об этом сообщает Нацкомиссия, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

НКРЭКУ также обращает внимание потребителей на следующие аспекты:

- рекомендованный платеж не может быть отображен как задолженность за потребленный природный газ;

- неуплата "рекомендованного платежа" не является основанием для принятия мер по прекращению газоснабжения бытовых потребителей.

НКРЭКУ призывает бытовых потребителей во избежание спорных ситуаций по объему потребленного природного газа передавать данные о потреблении через личный кабинет в сети Интернет, по телефону, через мобильные приложения и тому подобное.

Напомним, коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко призвал Кабмин избавится от посредников - газсбытов Фирташа - при поставках газа населению.

Экономическая правда