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Рекомендовані платежі за газ не є обов'язковими - Нацкомісія з тарифів

Четвер, 28 грудня 2017, 13:17
Рекомендовані платежі за газ не є обов'язковими - Нацкомісія з тарифів

"Рекомендовані платежі", які деякі постачальники природного газу включають в платіжні документи, не є обов'язковими до сплати.

Про це повідомляє Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг.

НКРЕКП також звертає увагу споживачів на наступні аспекти:

- рекомендований платіж не може бути відображений як заборгованість за спожитий природний газ;

- несплата "рекомендованого платежу" не є підставою для вжиття заходів щодо припинення газопостачання побутових споживачів.

НКРЕКП закликає побутових споживачів з метою уникнення спірних ситуацій за обсягом спожитого природного газу передавати дані про споживання через особистий кабінет в мережі Інтернет, по телефону, через мобільні застосунки тощо.

Нагадаємо, комерційний директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко закликав Кабмін позбутися посередників - газзбутів Фірташа - при поставках газу населенню.

Економічна правда

Теми: тарифиЖКГгаз
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