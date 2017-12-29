Справа про корупційні схеми у Запоріжжі: суд відпустив під заставу заступника мера

Червонозаводський райсуд Харкова призначив запобіжний захід заступнику мера Запоріжжя Анатолію Пустоварову у вигляді застави в розмірі 1,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на адвоката Пустоварова Ігоря Чумаченка.

Крім того, суд відхилив клопотання прокуратури Харківської області щодо тримання посадовця під вартою.

"Судове засідання було передбачуваним. Ми підготувались добре. Будь-яких доказів для найсуворішого запобіжного заходу з тих доказів, які були, ми не передбачали. На сьогодні рішення нас влаштовує, воно ніяк не буде обмежувати мого довірителя Пустоварова Анатолія Івановича. Після виходу з лікарняного він почне виконувати свої обов’язки як заступник міського голови. Що стосується застави, сума 1,5 мільйона", – повідомив адвокат.

Адвокат додав, що суму застави треба внести протягом п’яти днів, у цей же термін може бути оскаржене й рішення суду.

Чумаченко додав, що Анатолію Пустоварову видали лікарняний приблизно на два тижні. Водночас адвокат не виключає, що через важкість травми хребта цей термін можуть продовжити.

Як відомо, 21 грудня Харківська обласна прокуратура проводила обшуки у чиновників міста Запоріжжя за фактом привласнення майна.

Того ж дня арештували керівника Запорізької обласної організації "Самопомочі", заступника голови облради Владислава Марченка.

Пізніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що обшуки у чиновників Запоріжжя стосуються корупційних діянь депутата облради від "Самопомочі" Владислава Марченка та його брата Марка. Заступник мера Запоріжжя Анатолій Пустоваров, за словами Луценка, "втік через вікно і в тапках по снігу".

Пустоваров звинувачення генпрокурора заперечив.

Владиславу Марченку оголосили про підозру у привласненні 87 мільйонів гривень бюджетних коштів.

23 грудня Владиславу Марченку та його брату було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету.

Також вирішувалося питання щодо обрання запобіжного заходу для третього фігуранта кримінального провадження - директора одного з комунальних підприємств Мелітополя. Прокуратура наполягала на домашньому арешті.

27 грудня прокуратура показала корупційні схеми братів Марченків.

28 грудня прокуратура Харківської області оголосила про підозру 30-річному заступнику міського голови Запоріжжя Анатолію Пустоварову у справі про запорізькі фіктивні тендери.