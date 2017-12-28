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Справа про корупційні схеми у Запоріжжі: є четвертий підозрюваний

Четвер, 28 грудня 2017, 10:12
Справа про корупційні схеми у Запоріжжі: є четвертий підозрюваний

Прокуратура Харківської області оголосила про підозру 30-річному заступнику міського голови Запоріжжя Анатолію Пустоварову у справі про запорізькі фіктивні тендери.

Про це повідомляє сайт відомства.

Відзначається, що підозру оголошено за ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах ) ККУ.  

"Наразі прокуратура області звернулася до Червонозаводського районного суду Харкова з вимогою про обрання для нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі завданих збитків", - йдеться в повідомленні.

Крім того, прокуратура направила до суду клопотання про відсторонення від займаної посади заступника мера Запоріжжя.

Згідно з сайтом Запорізької міської влади, у мера Запоріжжя є 7 заступників. 30-річним у цьому списку є Анатолій Пустоваров.   

 
Скриншот з сайту міської влади
 
Анатолій Пустоваров 
Фото з Facebook

Як відомо, 21 грудня Харківська обласна прокуратура проводила обшуки у чиновників міста Запоріжжя за фактом привласнення майна.

Того ж дня арештували керівника Запорізької обласної організації "Самопомочі", заступника голови облради Владислава Марченка.

Пізніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що обшуки у чиновників Запоріжжя стосуються корупційних діянь депутата облради від "Самопомочі" Владислава Марченка та його брата Марка. Заступник мера Запоріжжя Анатолій Пустоваров, за словами Луценка, "втік через вікно і в тапках по снігу".

Пустоваров звинувачення генпрокурора заперечив.

Владиславу Марченку оголосили про підозру у привласненні 87 мільйонів гривень бюджетних коштів.

23 грудня Владиславу Марченку та його брату було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету.

Також вирішувалося питання щодо обрання запобіжного заходу для третього фігуранта кримінального провадження - директора одного з комунальних підприємств Мелітополя. Прокуратура наполягала на домашньому арешті.

27 грудня прокуратура показала корупційні схеми братів Марченків.

Українська правда

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Теми: Запоріжжякорупціямісцева влада
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