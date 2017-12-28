Справа про корупційні схеми у Запоріжжі: є четвертий підозрюваний
Прокуратура Харківської області оголосила про підозру 30-річному заступнику міського голови Запоріжжя Анатолію Пустоварову у справі про запорізькі фіктивні тендери.
Про це повідомляє сайт відомства.
Відзначається, що підозру оголошено за ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах ) ККУ.
"Наразі прокуратура області звернулася до Червонозаводського районного суду Харкова з вимогою про обрання для нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі завданих збитків", - йдеться в повідомленні.
Крім того, прокуратура направила до суду клопотання про відсторонення від займаної посади заступника мера Запоріжжя.
Згідно з сайтом Запорізької міської влади, у мера Запоріжжя є 7 заступників. 30-річним у цьому списку є Анатолій Пустоваров.
Як відомо, 21 грудня Харківська обласна прокуратура проводила обшуки у чиновників міста Запоріжжя за фактом привласнення майна.
Того ж дня арештували керівника Запорізької обласної організації "Самопомочі", заступника голови облради Владислава Марченка.
Пізніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що обшуки у чиновників Запоріжжя стосуються корупційних діянь депутата облради від "Самопомочі" Владислава Марченка та його брата Марка. Заступник мера Запоріжжя Анатолій Пустоваров, за словами Луценка, "втік через вікно і в тапках по снігу".
Пустоваров звинувачення генпрокурора заперечив.
Владиславу Марченку оголосили про підозру у привласненні 87 мільйонів гривень бюджетних коштів.
23 грудня Владиславу Марченку та його брату було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету.
Також вирішувалося питання щодо обрання запобіжного заходу для третього фігуранта кримінального провадження - директора одного з комунальних підприємств Мелітополя. Прокуратура наполягала на домашньому арешті.
27 грудня прокуратура показала корупційні схеми братів Марченків.