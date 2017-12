Голова Пентагону: Військова роль США в Україні не буде змінюватись

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що надання Україні летальної зброї не матиме значний вплив, доки ніхто не захоче вдертися в Україну.

Про це він сказав у п'ятницю, 29 грудня, в ході спілкування з представниками преси, передає "Голос Америки".

"Доки ніхто не захоче вдертися в Україну, сподіваюсь, що вплив цієї зброї не буде значним. Це оборонна зброя", - наголосив Меттіс.

As for impact of lethal weapons to #Ukraine, "As long as no one wants to invade Ukraine, hopefully it won't have any big impact. They're defensive weapons"