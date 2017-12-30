Ломаченко – кращий боксер року за версією HBO
Український боксер Василь Ломаченко визнаний найкращим боксером світу у 2017 році за версією американського телеканалу HBO.
Про це повідомляє видання boxingscene.com.
Експерт HBO Джим Ламплі вважає, що Ломаченко володіє найчистішою технікою в спорті.
"У боксера, який володіє найчистішою технікою в спорті, вийшов бездоганний рік", - заявив він.
Як відомо, раніше Василь Ломаченко посів друге місце у рейтингу "Боксер року" від американського журналу ESPN.
Перед цим українця визнали найкращим боксером світу у 2017 році за версією видання Fightnews.com.
Як повідомлялось, 9 грудня Ломаченко учетверте захистив титул чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі.
У Нью-Йорку в Madison Square Garden він упевнено переміг чемпіона WBA і IBO у другій найлегшій вазі кубинця Гільєрмо Рігондо.
Бій між Ломаченко і Рігондо став першим в історії поєдинком дворазових чемпіонів Олімпійських ігор на профі-рингу.
Олексій Павлиш, УП