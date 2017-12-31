Від початку "різдв’яного" перемир’я бойовики здійснили 39 обстрілів

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Неділя, 31 грудня 2017, 03:19

Незважаючи на домовленості, щодо встановленого на час Різдвяних та Новорічних свят режиму припинення вогню, бойовики НЗФ ОРДО/ОРЛО продовжують здійснювати провокативні обстріли, у тому числі зі зброї, яка має бути відведеною від лінії зіткнення відповідно до Мінських домовленостей.

Про це інформує Українська сторона СЦКК.

Так, усього з 00.00 годин 23 грудня 2017 року, з моменту оголошення безстрокового припинення вогню, українською стороною СЦКК зафіксовано 39 обстрілів НЗФ ОРДО/ОРЛО позицій підрозділів ЗС України в зоні проведення АТО, у тому числі 10 – із застосуванням озброєнь, заборонених Мінськими домовленостями.

Найгарячіше було на Луганському напрямку. Так, за цей  період терористи незаконних збройних формувань ОРЛО вели обстріли позиції українських захисників із 82 мм мінометів в районі населеного пункту Луганське 4 рази (зафіксовано 35 розривів мін), населеного пункту Кримське 1 раз (зафіксовано 26 розривів мін) та населеного пункту Світлодарськ 1 раз (зафіксовано 3 розриви мін). 

Не припинялись обстріли  на Донецькому напрямку, де за цей же період було здійснено представниками НЗФ ОРДО 4 мінометні обстріли по позиціях українських військових, у тому числі із застосуванням міномету 120 калібру в районі населеного пункту Павлопіль (зафіксовано 5 розривів мін) та 82 мм мінометів в районі населеного пункту Талаківка та шахти "Бутівка" (зафіксовано по 2 розриви мін).

Упродовж минулого тижня НЗФ ОРДО/ОРЛО активно застосовували стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети та гранатомети вздовж всієї лінії розмежування. Обстрілів позицій ЗСУ із артилерії великих калібрів, у тому числі реактивних систем залпового вогню, та танків українською стороною СЦКК не зафіксовано.

Водночас у цей період значно активізувалась ворожі снайпери (зафіксовано 7 випадків). Так, снайперських атак зазнали військові АТО в районі населених пунктів Золоте (Луганський напрямок), Авдіївка, Новолуганське, Павлопіль, Верхньоторецьке та шахта "Бутівка" (Донецький напрямок).

Українська сторона СЦКК пов’язує ведення провокативних обстрілів позицій підрозділів ЗС України з боку НЗФ ОРДО/ОРЛО з намаганням спровокувати вогонь у відповідь та перекласти з себе відповідальність за порушення "новорічного перемир’я".

Українська сторона СЦКК наголошує: підрозділи ЗС України у районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей, безумовно дотримуються Мінських домовленостей та забезпечують виконання усіх заходів щодо дотримання режиму "тиші" по всій лінії розмежування сторін на сході України, незважаючи на провокації проросійських терористичних військ.

Теми: АТО бойові дії Донбас Мінські угоди
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