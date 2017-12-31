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С начала "рождественского" перемирия боевики совершили 39 обстрелов

Воскресенье, 31 декабря 2017, 02:19

Несмотря на договоренности, по установлению на время Рождественских и Новогодних праздников режима прекращения огня, боевики НВФ ОРДО/ОРЛО продолжают осуществлять провокационные обстрелы, в том числе из оружия, которое должно быть отведенным от линии соприкосновения в соответствии с Минскими договоренностями.

Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК.

Так, всего с 00.00 часов 23 декабря 2017, с момента объявления бессрочного прекращения огня, украинской стороной СЦКК зафиксировано 39 обстрелов НВФ ОРДО/ОРЛО позиций подразделений ВС Украины в зоне проведения АТО, в том числе 10 - с применением оружия, запрещенного Минскими договоренностями.

Больше всего обстрелов было на Луганском направлении. Так, за этот период террористы незаконных вооруженных формирований ОРЛО вели обстрелы позиции украинских защитников из 82 мм минометов в районе населенного пункта Луганское 4 раза (зафиксировано 35 разрывов мин), населенного пункта Крымское 1 раз (зафиксировано 26 разрывов мин) и населенного пункта Светлодарск 1 раз (зафиксировано 3 разрыва мин).

Не прекращались обстрелы на Донецком направлении, где за этот же период было осуществлено представителями НВФ ОРДО 4 минометных обстрела по позициям украинских военных, в том числе с применением миномета 120 калибра в районе населенного пункта Павлополь (зафиксировано 5 разрывов мин) и 82 мм минометов в районе населенного пункта Талаковка и шахты "Бутовка" (зафиксировано по 2 разрыва мин).

В течение прошлой недели НВФ ОРДО/ОРЛО активно применяли стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы вдоль всей линии разграничения. Обстрелов позиций ВСУ из артиллерии крупных калибров, в том числе реактивных систем залпового огня, и танков украинской стороной СЦКК не зафиксировано.

В то же время в этот период значительно активизировалась вражеские снайперы (зафиксировано 7 случаев). Так, снайперским атакам подверглись военные АТО в районе населенных пунктов Золотое (Луганское направление), Авдеевка, Новолуганское, Павлополь, Верхнеторецкое и шахта "Бутовка" (Донецкое направление).

Украинская сторона СЦКК связывает ведение провокационных обстрелов позиций подразделений ВС Украины со стороны НВФ с попыткой спровоцировать огонь и перевести с себя ответственность за нарушение "новогоднего перемирия".

Украинская сторона СЦКК отмечает: подразделения ВС Украины в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей, безусловно придерживаются Минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по соблюдению режима "тишины" по всей линии разграничения сторон на востоке Украины, несмотря на провокации пророссийских террористических войск.

Темы: АТОбоевые действияДонбассМинские соглашения
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