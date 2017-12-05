Біля дому Саакашвілі сталася штовханина
Активісти хотіли заблокувати виходи з будівлі, де живе лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі.
Там з ранку проводить обшук Служба безпеки України.
На вулиці Костьольній сталася штовханина.
Люди кричали "Київ – вставай".
Біля будинку Саакашвілі багато його прихильників та правоохоронців.
Один із прихильників облив себе бензином і намагався підпалити себе – але йому завадили присутні.
Адвоката і нардепів пустили лише до будівлі, але не до помешкання Саакашвілі.
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