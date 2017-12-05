Біля дому Саакашвілі сталася штовханина

8171 перегляд
Вівторок, 5 грудня 2017, 09:33

Активісти хотіли заблокувати виходи з будівлі, де живе лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі.

Там з ранку проводить обшук Служба безпеки України.

На вулиці Костьольній сталася штовханина.

 
Фото УП

Люди кричали "Київ – вставай".

Біля будинку Саакашвілі багато його прихильників та правоохоронців.

Один із прихильників облив себе бензином і намагався підпалити себе – але йому завадили присутні.

Адвоката і нардепів пустили лише до будівлі, але не до помешкання Саакашвілі.

Теми: Саакашвілі
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Саакашвілі вручили підозру і вивели з квартири 5 грудня 2017, 09:47
Саакашвілі погрожував стрибнути з даху 5 грудня 2017, 09:46
До Саакашвілі не пускають адвоката 5 грудня 2017, 09:18
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Саакашвілі вручили підозру і вивели з квартири
У Саакашвілі вдома обшук
Хроніка 5 грудня. Казармова демократія "помаранчевих" і російський професор Тимошенко
Прокуратура МКС зафіксувала 1,2 тис ймовірних злочинів на Донбасі
Усі новини
їжа

На Позняках відкрився новий м'ясний ресторан Argentina Grill

здоров'я

Їсти чи не їсти? Вся правда про "нічний дожор"

сервіс

У двох ресторанах Києва можна розплачуватися криптовалютою