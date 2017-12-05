Біля дому Саакашвілі сталася штовханина

Активісти хотіли заблокувати виходи з будівлі, де живе лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі.

Там з ранку проводить обшук Служба безпеки України.

На вулиці Костьольній сталася штовханина.

Фото УП

Люди кричали "Київ – вставай".

Біля будинку Саакашвілі багато його прихильників та правоохоронців.

Один із прихильників облив себе бензином і намагався підпалити себе – але йому завадили присутні.

Адвоката і нардепів пустили лише до будівлі, але не до помешкання Саакашвілі.