Саакашвілі вручили підозру і вивели з квартири

9743 перегляди
Вівторок, 5 грудня 2017, 09:47

Екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі вручили підозру.

Про це повідомляють народні депутати та активісти Руху нових сил, що стоять біля квартири Міхеіла Саакашвілі, де проводить обшуки СБУ.

"Саакашвілі вручили підозру, є там нібито один з адвокатів, іншого адвоката не пускають", - сказав член політради "руху нових сил" Іван Слободянюк.

"Саакашвілі знаходиться зараз у своїй квартирі, нам зараз повідомили, що його затримали, вручили вже чи хочуть вручити підозру", - сказав один з лідерів "РНС" Юрій Дерев'янко.

Він додав, що силовики спробують вивести Саакашвілі з квартири.

"Якось, нібито якимись дворами, його будуть з квартири витягувати чи через дах, чи через вікна", - сказав Дерев'янко.

Пізніше адвокат Павло Богомазов, який вийшов з квартири Саакашвілі повідомив, що Саакашвілі "озвучили, що його підозрюють у сприянні поваленню державного режиму".

Ще за кілька хвилин вийшов чоловік і повідомив, що зараз будуть виводити Сакашвілі і попросив не заважати їм.

Після цього з квартири у супроводі понад десятка осіб вивели Саакашвілі. 

 
Саакашвілі вивели з квартири 
Скриншот з live-відео  Ivan Slobodianyk 

Ірина Балачук, УП
Теми: Саакашвілі
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Саакашвілі погрожував стрибнути з даху 5 грудня 2017, 09:46
Біля дому Саакашвілі сталася штовханина 5 грудня 2017, 09:33
До Саакашвілі не пускають адвоката 5 грудня 2017, 09:18
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Саакашвілі вручили підозру і вивели з квартири
У Саакашвілі вдома обшук
Хроніка 5 грудня. Казармова демократія "помаранчевих" і російський професор Тимошенко
Прокуратура МКС зафіксувала 1,2 тис ймовірних злочинів на Донбасі
Усі новини
їжа

На Позняках відкрився новий м'ясний ресторан Argentina Grill

здоров'я

Їсти чи не їсти? Вся правда про "нічний дожор"

сервіс

У двох ресторанах Києва можна розплачуватися криптовалютою