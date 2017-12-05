У середу Cаакашвілі з'явиться на допит

4721 перегляд
Вівторок, 5 грудня 2017, 23:16

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявив, що не ховається від правоохоронців та збирається прийти на допит у середу, 6 грудня.

Про це повідомила його речниця Дарина Чиж, передають "Українські Новини".

"Він зараз у наметі під Радою, поруч зі мною", - сказала вона.

За її словами, Саакашвілі не має наміру ховатися від правоохоронців і в середу планує добровільно з'явитися на допит.

Як відомо, раніше генпрокурор Юрій Луценко, виступаючи у Верховній Раді, заявив, що упродовж найближчих 24 годин правоохоронці зроблять усе можливе, щоб екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі отримав підозру.

Генеральна прокуратура передала до голови Національної поліції України постанову про оголошення в розшук Міхеіла Саакашвілі.

Нацполіція підтвердила, що слідчий Генпрокуратури виніс постанову про оголошення в розшук Міхеіла Саакашвілі.

Теми: Саакашвілі допит акції
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Головні новини дня – за 60 секунд 5 грудня 2017, 21:35
У БПП просять "покаятися" Найєма, Лещенка і Заліщук 5 грудня 2017, 21:18
Я не знаю, хто такий Курченко – Саакашвілі 5 грудня 2017, 20:13
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Євросоюз офіційно звинуватив Генпрокуратуру в підриві роботи НАБУ
Головні новини дня – за 60 секунд
Збірну Росії відсторонили від участі в Олімпіаді-2018
Я не знаю, хто такий Курченко – Саакашвілі
Усі новини
афіша

6 фільмів грудня: "Вірний", "Кіборги" і звісно "Зоряні війни"

інше місто

У харківських трамваях і тролейбусах ввели єдиний електронний квиток

соціум

Шана різноманіттю: Як це – бути парою з інвалідністю