У середу Cаакашвілі з'явиться на допит

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявив, що не ховається від правоохоронців та збирається прийти на допит у середу, 6 грудня.

Про це повідомила його речниця Дарина Чиж, передають "Українські Новини".

"Він зараз у наметі під Радою, поруч зі мною", - сказала вона.

За її словами, Саакашвілі не має наміру ховатися від правоохоронців і в середу планує добровільно з'явитися на допит.

Як відомо, раніше генпрокурор Юрій Луценко, виступаючи у Верховній Раді, заявив, що упродовж найближчих 24 годин правоохоронці зроблять усе можливе, щоб екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі отримав підозру.

Генеральна прокуратура передала до голови Національної поліції України постанову про оголошення в розшук Міхеіла Саакашвілі.

Нацполіція підтвердила, що слідчий Генпрокуратури виніс постанову про оголошення в розшук Міхеіла Саакашвілі.