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ГПУ хоче оголосити в розшук Саакашвілі, який виступає під Радою

Вівторок, 5 грудня 2017, 17:53
ГПУ хоче оголосити в розшук Саакашвілі, який виступає під Радою

Генеральна прокуратура передала до голови Національної поліції України постанову про оголошення в розшук Міхеіла Саакашвілі.

Як відомо, раніше генпрокурор Юрій Луценко, виступаючи у Верховній Раді, заявив, що упродовж найближчих 24 годин правоохоронці зроблять усе можливе, щоб екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі отримав підозру.

"Через 24 години вся правоохоронна система України зробить все необхідне, щоб апатрид Саакашвілі постав перед слідчим для пред'явлення підозри, а потім у суді", – заявив очільник ГПУ.

Саакашвілі заявив, що має намір залишатися біля Верховної Ради невизначений час.

Про перебіг подій із затриманням екс-президента Грузії, екс-глави Одеської обладміністрації України Міхеіла Саакашвілі читайте онлайн УП.

"Українська правда" у Threads

Теми: прокуратураСаакашвілі
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