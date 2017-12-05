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Луценко дав Саакашвілі і Кº 24 години

Вівторок, 5 грудня 2017, 16:13

Упродовж найближчих 24 годин правоохоронці зроблять усе можливе, щоб екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі отримав підозру.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, виступаючи на засіданні Верховної Ради 5 грудня.

"Через 24 години вся правоохоронна система України зробить все необхідне, щоб апатрид Саакашвілі постав перед слідчим для пред'явлення підозри, а потім у суді", – заявив очільник ГПУ.

"Вважаю, що прихід до слідчого СБУ завтра з 9.00 на вулицю Воровського особисто Міхеіла Саакашвілі позбавить країну від зайвих потрясінь", - наголосив генпрокурор.

Луценко закликав Саакашвілі "здійснити чоловічий вчинок, припинити розповсюджувати брехню і з'явитися для отримання законно обгрунтованої підозри".

Також генпрокурор закликав мітингувальників під Радою в 24 години проаналізувати оприлюднені в справі Саакашвілі записи та згорнути наметове містечко.

"Також прошу всіх, хто є в наметах Саакашвілі, прийняти рішення: бути в опозиції - будь ласка, протестувати проти чинної влади – ваше право. Але треба припинити виконувати плани Москви. Зняти намети, пред'явити слідчим крадені купюри з грошей Курченка і допомогти випалити цю заразу в українському політикумі", – заявив Луценко.

Як відомо, вранці 5 грудня соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе заявив, що у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі на вулиці Костьольній ламають двері і проводять обшук.

Повідомлялося, що до Саакашвілі не пускають адвоката Руслана Чорнолуцького та народних депутатів.

Пізніше адвокат Павло Богомазов, який був у квартирі Саакашвілі, повідомив, що його підопічному "озвучили підозру в сприянні поваленню державного режиму".

Саакашвілі у супроводі понад десятка осіб вивели з квартири. 

Активісти заблокували автомобіль СБУ з екс-президентом Грузії.

В СБУ повідомили, що затримали Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності – ред.) Кримінального кодексу України.

О 13:39 прибічники Саакашвілі витягнули його з машини правоохоронців. Політик з натовпом рушив до стін українського парламенту.

Прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців, які проводили затримання Міхеіла Саакашвілі.

Саакашвілі назвав обвинувачення українських силовиків фейковими, та заявив, що залишатиметься під Радою і вимагатиме відставки очільників ГПУ та СБУ та імпічменту президента.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Саакашвілі
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