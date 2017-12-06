Аваков під час візиту до Франції зустрічався з Коломойським

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Середа, 6 грудня 2017, 14:39

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в середині листопада зустрчався в Ліоні з олігархом Ігорем Коломойським.

Про це "Українській правді" стало відомо від двох співрозмовників – в оточенні міністра і олігарха.

За словами одного зі співрозмовників, зустріч пройшла під час офіційного візиту міністра внутрішніх справ, де він зустрічався з керівництвом Інтерполу.

Аваков у коментарі "Українській правді" розповів, що зустрічався з директором Інтерполу Штоком і його двома заступниками, а з Коломойським тільки розмовляв.

"Разів зо три за весь час поїздки", - заявив міністр.

У коментарі "Українській правді" Коломойський заявив:

"По телефону ми спілкуємося, але не зустрічалися вже давно".

Як повідомляється на сайті МВС від 22 листопада, Арсен Аваков зустрічався в Ліоні з Генсекретарем Інтерполу Юргеном Штоком.

Також він мав зустріч з міністром внутрішніх справ Франції Жераром Колломбом.

Як відомо, у вересні "Українська правда" повідомляла, що колишній глава Одеської обласної держадміністрації Михайло Саакашвілі 7 вересня зустрічався з олігархом Ігорем Коломойським.

Теми: Аваков Саакашвілі Коломойський Інтерпол
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