Саакашвили в Женеве встретился с Коломойским – источники

Бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили 7 сентября встречался с олигархом Игорем Коломойским.



Об этом "Украинской правде" сообщили источники из окружения Коломойского.



По их словам, встреча состоялась в Женеве в отеле "Four seasons".



"Прилетел, поужинали. Сказал (Саакашвили), что собирается идти (в Украину – ред.)", – отметил собеседник.



УП пытается получить комментарий в пресс-секретаря Саакашвили.

Как известно, 27 июля президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины, выданного в мае 2015 года.

Саакашвили заявлял, что 10 сентября прибудет из Польши на границу и через пункт пропуска "Краковец" попытается въехать в Украину. Он путешествует с украинским паспортом.

Между тем, Грузия направила Украине уже третий запрос о выдаче своего бывшего президента.

Министерство юстиции Украины заявило, что перешлет его в Генеральную прокуратуру для проверки, а в ГПУ заявили, что решение будет принимать Минюст.

Источники в руководстве ГПУ заявляли ранее, что, если Саакашвили окажется на территории Украины и Грузия направит третий запрос об экстрадиции, – его выдадут.

Народные депутаты от партии "Самопомич" планируют встречать Саакашвили на КПП "Краковец" 10 сентября, как и представители "Демальянса".

В свое время Саакашвили конфликтовал с Коломойским, который владеет, в частности, авиа- и медиабизнесом. Но в июле экс-руководитель Днепропетровской области заявил, что "лишение гражданства Саакашвили – это позорное пятно на репутации Украины", и в случае лишения гражданства самого олигарха присутствие Саакашвили в этом ряду "будет очень почетным".

"Украинская правда"