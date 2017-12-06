Прокуратура просить арештувати соратника Саакашвілі Дангадзе на 60 діб

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Середа, 6 грудня 2017, 18:02

Прокуратура просить суд арештувати на два місяці керівника Київського обласного осередку "Руху нових сил" Северіону Дангадзе, якого затримали у вівторок.

Про повідомила журналіст в ефірі телеканалу "112" із суду, де йому обирають запобіжний захід.    

"Прокурори вимагають для Северіона Донгадзе тримання під вартою на 60 діб. Кажуть, що він, начебто за узгодженням з самим Саакашвілі, звернувся через довірену особу до Курченка, що переховується від правоохоронців у Москві з пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі. А за це він обіцяв начебто виконати бізнес-інтереси Курченка", - сказала вона.

"Прокурори кажуть, що саме Дангадзе вимагав кошти за те, щоб Саакашвілі здійснив державний переворот. Адвокати Дангадзе і сам він усе заперечує. І адвокати просять для нього домашній арешт", - додала вона.

За її словами, у суді посилені заходи безпеки, присутні близько 20 прихильників Саакашвілі.

Як відомо, у вівторок керівнику Київського обласного осередку "Руху нових сил" Северіону Дангадзе оголосили про підозру у державній зраді та співробітництву з членами організованого злочинного угрупування.

5 грудня Юрий Луценко заявив, що екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі фінансував свої акції в Україні за рахунок злочинного угруповання Януковича, зокрема, Сергія Курченка.

"Встановлено, що особа наближена до Саакашвілі, а саме громадянин України Северіон Дангадзе, за узгодженням з самим Саакашвілі, звернувся через довірену особу до Курченка, що переховується від правоохоронців у Москві, з пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі в обмін на інтереси членів злочинного угрупування", - сказав Луценко.

Теми: Саакашвілі прокуратура
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