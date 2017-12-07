Євродепутат Гармс почувається "чужаком" від новин з України

Депутат Європарламенту Ребекка Гармс спантеличена подіями в Україні.

На інформацію про те, що Національне антикорупційне бюро України можуть підпорядкувати президенту й парламенту, вона написала у Twitter:

"Ми будемо реагувати в Брюсселі, якщо це станеться".

"Для друзів України у Європарламенті НАБУ та його незалежність є вирішальними. Ми будемо захищати прогрес НАБУ як інституту боротьби з корупцією", – запевнила Гармс.

Thanks for information.We will react in Brussels if this happens.For friends of #Ukraine in European Parliament NABU &its independence are crucial.We will defend the progress NABU stands for as institution in the fight against corruption. @SpecRepUkraine @JHahnEU @petras_petras — Rebecca Harms (@RebHarms) December 6, 2017

Вона також зізналася: "Чесно кажучи: протягом останніх днів я відчувала себе чужаком від новин з України".

З приводу звинувачень на адресу Міхеіла Саакашвілі Гармс зазначила: "Тепер Міша має відповісти на звинувачення прокурора. Якщо це правда, це жахлива історія. Як із минулого".

Раніше голова представництва Євросоюзу в Україні Хьюг Мінгареллі висловив занепокоєння наміром зняти Єгора Соболєва з посади голови комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції.

А законопроект, що дозволяє парламенту висловлювати недовіру і звільняти керівництво антикорупційних органів, після реакції Заходу вирішили не ставити у порядок денний Верховної Ради на 7 грудня.