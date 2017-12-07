Євродепутат Гармс почувається "чужаком" від новин з України

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Четвер, 7 грудня 2017, 09:03

Депутат Європарламенту Ребекка Гармс спантеличена подіями в Україні.

На інформацію про те, що Національне антикорупційне бюро України можуть підпорядкувати президенту й парламенту, вона написала у Twitter:

"Ми будемо реагувати в Брюсселі, якщо це станеться".

"Для друзів України у Європарламенті НАБУ та його незалежність є вирішальними. Ми будемо захищати прогрес НАБУ як інституту боротьби з корупцією", – запевнила Гармс.  

Вона також зізналася: "Чесно кажучи: протягом останніх днів я відчувала себе чужаком від новин з України".

З приводу звинувачень на адресу Міхеіла Саакашвілі Гармс зазначила: "Тепер Міша має відповісти на звинувачення прокурора. Якщо це правда, це жахлива історія. Як із минулого".

Раніше голова представництва Євросоюзу в Україні Хьюг Мінгареллі висловив занепокоєння наміром зняти Єгора Соболєва з посади голови комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції.

А законопроект, що дозволяє парламенту висловлювати недовіру і звільняти керівництво антикорупційних органів, після реакції Заходу вирішили не ставити у порядок денний Верховної Ради на 7 грудня.

Олена Рощенко, УП
Теми: НАБУ Саакашвілі Європа
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