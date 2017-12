Євродепутат Гармс почувається "чужаком" від новин з України

Депутат Європарламенту Ребекка Гармс спантеличена подіями в Україні.

На інформацію про те, що Національне антикорупційне бюро України можуть підпорядкувати президенту й парламенту, вона написала у Twitter:

"Ми будемо реагувати в Брюсселі, якщо це станеться".

"Для друзів України у Європарламенті НАБУ та його незалежність є вирішальними. Ми будемо захищати прогрес НАБУ як інституту боротьби з корупцією", – запевнила Гармс.

