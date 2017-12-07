Комісія обрала урядового уповноваженого з гендерної політики

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Четвер, 7 грудня 2017, 17:23

Конкурсна комісія обрала Катерину Левченко переможицею конкурсу на посаду урядового уповноваженого з питань гендерної політики.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Климпуш-Цинцадзе повідомила, що Левченко - голова Центру Ла-Страда Україна.

 
Катерина Левченко

"Має 20-річний досвід роботи в сфері захисту прав людини, зокрема, у гендерних питаннях. Комісії було непросто визначитися з переможцем, оскільки було кілька сильних кандидатур. Нарешті маємо рішення", - написала вона.

"Наступний етап - внесу пропозицію затвердити кандидатуру Катерини Левченко на засіданні Кабміну", - додала Климпуш-Цинцадзе.

Як відомо, 13 листопада Кабмін почав конкурс на посаду урядового уповноваженого з питань гендерної політики.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрів родина
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